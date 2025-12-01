"Реал" после ничьей с "Жироной" отдал первое место "Барселоне" в Ла Лиге

По итогам 14-го тура испанского чемпионата по футболу мадридский "Реал" на выезде не смог обыграть "Жирону" (1:1) и отдал лидерство в турнирной таблице каталонской "Барселоне", сообщает Zakon.kz.

В гостевом поединке "сливочные" проигрывали к концу первого тайма 0:1, когда отличился хавбек хозяев Аззедин Унаи.

После перерыва гости сумели восстановить равновесие, ответный мяч на свой счет записал Килиан Мбаппе, точно реализовав пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре.

Тем самым королевский клуб не может победить в трех последних турах Ла Лиги и теряет очки, чем воспользовалась "Барселона".

Каталонский коллектив, в свою очередь, в отчетном туре переиграл "Алавес" (3:1) и обогнал мадридскую дружину на один балл, набрав 34 очка. На третьей позиции разместился "Вильярреал" (32).

А вот Мбаппе по-прежнему является лучшим бомбардиром турнира с багажом 17(14+3) очков после 14 матчей. Французский форвард 27 ноября был признан лучшим снайпером и рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА.