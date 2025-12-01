#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

"Реал" после ничьей с "Жироной" отдал первое место "Барселоне" в Ла Лиге

Футбол Ничья Жирона, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 16:06 Фото: Instagram/ReaLmadrid
По итогам 14-го тура испанского чемпионата по футболу мадридский "Реал" на выезде не смог обыграть "Жирону" (1:1) и отдал лидерство в турнирной таблице каталонской "Барселоне", сообщает Zakon.kz.

В гостевом поединке "сливочные" проигрывали к концу первого тайма 0:1, когда отличился хавбек хозяев Аззедин Унаи.

После перерыва гости сумели восстановить равновесие, ответный мяч на свой счет записал Килиан Мбаппе, точно реализовав пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре.

Тем самым королевский клуб не может победить в трех последних турах Ла Лиги и теряет очки, чем воспользовалась "Барселона".

Каталонский коллектив, в свою очередь, в отчетном туре переиграл "Алавес" (3:1) и обогнал мадридскую дружину на один балл, набрав 34 очка. На третьей позиции разместился "Вильярреал" (32).

А вот Мбаппе по-прежнему является лучшим бомбардиром турнира с багажом 17(14+3) очков после 14 матчей. Французский форвард 27 ноября был признан лучшим снайпером и рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футболисты "Барселоны" опередили "Реал" и завершили первый круг лидерами Ла Лиги
12:12, 03 февраля 2023
Футболисты "Барселоны" опередили "Реал" и завершили первый круг лидерами Ла Лиги
"Барселона" убежала от "Реала" на 9 очков в таблице Ла Лиги
12:21, 04 ноября 2024
"Барселона" убежала от "Реала" на 9 очков в таблице Ла Лиги
"Реал" обыграл "Барселону" в главной битве Ла Лиги
23:17, 26 октября 2025
"Реал" обыграл "Барселону" в главной битве Ла Лиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: