Спорт

Неймар прервал безголевую серию из семи матчей в чемпионате Бразилии

Футбол Гол Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 16:53 Фото: Instagram/SANTOSfc
Звездный нападающий и капитан клуба "Сантос" Неймар наконец-то забил свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата Бразилии. Его голевая копилка начала снова пополняться спустя семь игр, где был сбит его прицел, сообщает Zakon.kz.

33-летний форвард не мог поразить ворота соперников, начиная с пятого августа. В ночь на 20 ноября Неймар отметился забитым мячом в домашней встрече 34-го тура бразильского первенства против "Мирассола", когда открыл счет на четвертой минуте.

Однако вскоре звездный бразилец стал виновником ответного гола гостей, когда нарушил правила в своей штрафной площади.

После просмотра ВАР арбитр назначил 11-метровый. Защитник "Мирасола" Рейналдо точно реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1, который не изменился до финального свистка

.

Для Неймара этот гол стал четвертым в текущем сезоне, а его команда ныне занимает 16-е место в местном чемпионате и находится в шаге от зоны вылета в первый дивизион.

На днях отец футболиста купил за 18 млн долларов права на бренд Пеле.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
