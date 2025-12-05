#Казахстан в сравнении
Спорт

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2026

жеребьевка, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 00:19 Фото: Instagram/fifaworldcup
Состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни открыли церемонию жеребьевки чемпионата мира 2026 года. Главы государств вытянули шарики с названием своих стран. Однако затем на церемонии вновь состоялся музыкальный номер, официальная часть по-прежнему не началась.

Чемпионат мира 2026 года пройдет будущим летом на территории трех стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счетом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Состав всех групп:

  • Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия.
  • Группа B: Канада, Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
  • Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
  • Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция / Румыния / Словакия / Косово.
  • Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
  • Группа F: Нидерланды, Япония, Украина / Швеция / Польша / Албания, Тунис.
  • Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
  • Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
  • Группа I: Франция, Сенегал, Ирак / Боливия / Суринам, Норвегия.
  • Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
  • Группа K: Португалия, ДР Конго / Ямайка / Новая Каледония, Узбекистан, Колумбия.
  • Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что новую премию мира ФИФА вручили президенту США Дональду Трампу.

