Спорт

"Моя мечта сбылась!" – Геннадий Головкин о включении в Международный зал славы бокса

боксер Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:37 Фото: Instagram/gggboxing
Прославленный казахстанский боксер-профессионал, президент Международной федерации World Boxing Геннадий Головкин отреагировал на включение в Международный зал славы бокса (IBHOF), сообщает Zakon.kz.

4 декабря 2025 года стало известно, что Головкин стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса.

"Я очень взволнован и очень ценю это. Это величайшая честь в боксе и последний кусочек пазла в моей карьере. Моя мечта сбылась! Я горжусь тем, что оставил после себя наследие в боксе", – цитирует GGG официальный сайт IBHOF.

Отметим, что Геннадий Головкин официально будет включен в Международный зал славы бокса в 2026 году.

Любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории. А после перехода в профессионалы он стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:37
Благодарен родной стране: Головкин сделал заявление после назначения на высокий пост

25 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев вручил Геннадию Головкину орден "Барыс" первой степени.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
