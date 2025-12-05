Футзальный "Кайрат" успешно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" сыграл в ответном матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов с бельгийским "Спортинг-Андерлехт". Встреча во Дворце спорта Балуана Шолака завершилась со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

С учетом победы в первой игре (7:3) казахстанский клуб уверенно прошел в следующий раунд турнира.

Команда под руководством главного тренера Даниэла Жуниора показала высокую плотность игры, сохранила контроль над матчем и уверенно довела противостояние до итоговой победы по сумме двух встреч – 12:6.

Ранее футзальный "Кайрат" сделал весомый задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.