Спорт

Футзальный "Кайрат" успешно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Кайрат успешно вышел в четверть финала Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 23:21 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" сыграл в ответном матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов с бельгийским "Спортинг-Андерлехт". Встреча во Дворце спорта Балуана Шолака завершилась со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

С учетом победы в первой игре (7:3) казахстанский клуб уверенно прошел в следующий раунд турнира.

Команда под руководством главного тренера Даниэла Жуниора показала высокую плотность игры, сохранила контроль над матчем и уверенно довела противостояние до итоговой победы по сумме двух встреч – 12:6.

Ранее футзальный "Кайрат" сделал весомый задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
