Футзальный "Кайрат" сделал весомый задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов

Самый титулованный футзальный клуб Казахстана "Кайрат" в ночь на 25 ноября провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Алматинцы на выезде обыграли бельгийский "Спортинг-Андерлехт" со счетом 7:3, сообщает Zakon.kz.

Первая встреча команд, которая проходила на бельгийском паркете, несмотря на счет, поначалу выглядела не такой уж радужной для гостей.

Местами казалось, что "Кайрат" с огорчением уедет из Бельгии, так как уступал хозяевам с результатом 1:3. Здесь надо отметить, что алматинцы повели в счете уже на второй минуте усилиями Кайо Руиса.

Но затем три ошибки в обороне привели к трем голам в наши ворота. Отличились Ранжел, Грелло и Панес Феликс.

После этого "Кайрат" показал настоящий характер и доказал, что не зря два раза брал титул лучшей команды Европы.

Подопечные Даниэля Пауло вскоре не только восстановили равновесие, но и шокировали "Андерлехт", забив в их ворота подряд шесть мячей.

Авторами голов в первом тайме у казахстанцев стали Оливейра да Сильва и Лукас Отанья. После перерыва бельгийских фанатов огорчили Даурен Турсагулов, Оливейра да Сильва, Быржан Оразов и Отанья.

7:3 – и 21-кратный чемпион нашей страны едет домой с прекрасным настроением.

Ответная игра между этими командами пройдет в Алматы 5 декабря. Лучший коллектив в этой паре получит путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, где далее встретится с сильнейшим в дуэте "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта) – "Картахена" (Испания).

Если "Кайрат" может чувствовать себя немного расслабленным, то другая казахстанская дружина "Семей" у себя дома упустила победу за 4 секунды до конца первого противостояния с польским "Пьястом" – 3:3.