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Спорт

"Кайрат" проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 00:59 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" уступил испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов. Матч проходил в Ле-Мане (Франция) и завершился победой "Картахены" со счетом 9:4, сообщает Zakon.kz.

Интрига держалась только в первом тайме. Все сломалось в начале второго тайма – Фабиньо оформил покер.

Испанская "Пальма" победила в ЛЧ в третий раз подряд – выиграла все 24 матча в турнире. При этом клуб пока не становился чемпионом Испании.

У "Кайрата" отличились бразилец Кайо Руиз, казахстанцы Даурен Турсагулов и Жахангир Рашит, аргентинец Кевин Ариетта. У алматинцев две победы (2013, 2015) и два поражения (2019, 2025) в финалах.

"Пальма" – "Кайрат" 9:4:

  • 6'03'' Хесус Гордильо (1:0)
  • 8'34'' Кайо Руиз (1:1)
  • 18'00'' Лукас Машадо (2:1)
  • 18'56'' Марио Ривильос (3:1)
  • 22'12'' Фабиньо (4:1)
  • 26'49'' Фабиньо (5:1)
  • 27'28'' Фабиньо (6:1)
  • 30'50'' Фабиньо (7:1)
  • 31'11'' Негиньо (8:1)
  • 32'32'' Даурен Турсагулов (8:2)
  • 35'13'' Жахангир Рашит (8:3)
  • 37'45'' Матеус Майя (9:3)
  • 39'38'' Кевин Ариетта (9:4)

Самый крупный счет в финалах ЛЧ случился в 2017 году – тогда испанский "Интер-Мовистар" разгромил португальский "Спортинг" со счетом 7:0.

Ранее сообщалось, что определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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