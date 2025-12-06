#Казахстан в сравнении
Спорт

Рывок казахстанской фигуристки: Самоделкина вошла в топ-3, начав лишь с седьмого места

Софья Самоделкина добилась успеха на турнире, где она после короткой программы шла только седьмой, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 18:47 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина добилась успеха на международном турнире серии Challenger – Golden Spin of Zagreb, где она после короткой программы шла только седьмой, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка вошла в тройку сильнейших:

  • Брэди Тёнел (США) – 194.97.
  • Ида Кархунен (Финляндия) – 187.05.
  • Софья Самоделкина (Казахстан) – 182.63.

Ранее сообщалось, что Самоделкина не смогла войти в тройку сильнейших на турнире в Хорватии. Тогда она находилась лишь на седьмом месте с результатом 56,26 балла.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
