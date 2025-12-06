Рывок казахстанской фигуристки: Самоделкина вошла в топ-3, начав лишь с седьмого места
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина добилась успеха на международном турнире серии Challenger – Golden Spin of Zagreb, где она после короткой программы шла только седьмой, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка вошла в тройку сильнейших:
- Брэди Тёнел (США) – 194.97.
- Ида Кархунен (Финляндия) – 187.05.
- Софья Самоделкина (Казахстан) – 182.63.
Ранее сообщалось, что Самоделкина не смогла войти в тройку сильнейших на турнире в Хорватии. Тогда она находилась лишь на седьмом месте с результатом 56,26 балла.
