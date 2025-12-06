Рывок казахстанской фигуристки: Самоделкина вошла в топ-3, начав лишь с седьмого места

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина добилась успеха на международном турнире серии Challenger – Golden Spin of Zagreb, где она после короткой программы шла только седьмой, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка вошла в тройку сильнейших: Брэди Тёнел (США) – 194.97.

Ида Кархунен (Финляндия) – 187.05.

Софья Самоделкина (Казахстан) – 182.63. Ранее сообщалось, что Самоделкина не смогла войти в тройку сильнейших на турнире в Хорватии. Тогда она находилась лишь на седьмом месте с результатом 56,26 балла.

