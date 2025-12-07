#Казахстан в сравнении
Спорт

Легендарный "вольник" в восьмой раз выиграл чемпионат Казахстана

Азамат Даулетбеков, вольник, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 05:59 Фото: Instagram/azamat_dauletbekov
6 декабря на чемпионате Казахстана по борьбе в Алматы должна была состояться финальная схватка между двумя топовыми "вольниками" страны – знаменитым Азаматом Даулетбековым и восходящей звездой Камилем Куруглиевым, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, болельщики их поединка так и не увидели в 92 кг. Произошло это потому, что Куруглиев получил травму и отказался от боя. Так, "золото" досталось Даулетбекову. Теперь он – восьмикратный чемпион РК.

Азамат Даулетбеков родился 15 марта 1994 года в Семее. Достижения: финалист чемпионата Азии (2011), бронзовый призер чемпионата мира (2011) – среди кадетов; финалист чемпионата Азии (2013), финалист чемпионата мира (2014) – среди юниоров.

Также он финалист чемпионата Азии (2017), финалист чемпионата мира до 23 лет (2017), бронзовый призер двух чемпионатов Азии (2018, 2025), победитель трех чемпионатов Азии (2022, 2023, 2024), бронзовый призер двух чемпионатов мира (2022, 2023), бронзовый призер Кубка мира (2022) – среди взрослых. Мастер спорта РК. МСМК. Участник Азиады (2023: 8-е место) и Олимпиады (2024: 11-е место).

Положение в мировом рейтинге: 16-е место (86 кг) и 34-е место (92 кг).

Ранее стало известно, что еще один казахстанский боксер уверенно стартовал на чемпионате мира в Дубае.

