Легендарный оппонент "Кайрата" проиграл в английской премьер-лиге
Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал" упустил шанс закрепить лидерство в турнирной таблице АПЛ. Для этого нужно было обойти "Астон Виллу", сообщает Zakon.kz.
Судьбу противостояния решил гол в добавленное время. Встреча "Астон Вилла" и "Арсенал" завершилась со счетом 2:1.
Матч между этими командами состоялся в 15-м туре АПЛ.
"Арсенал" – соперник алматинского "Кайрата" в ЛЧ (29 января, 01:00, Лондон).
Ранее в "Кайрате" приняли важное решение о будущем защитника Дамира Касабулата.
