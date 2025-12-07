#Казахстан в сравнении
Спорт

Легендарный оппонент "Кайрата" проиграл в английской премьер-лиге

Лондонский &quot;Арсенал&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 06:40 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал" упустил шанс закрепить лидерство в турнирной таблице АПЛ. Для этого нужно было обойти "Астон Виллу", сообщает Zakon.kz.

Судьбу противостояния решил гол в добавленное время. Встреча "Астон Вилла" и "Арсенал" завершилась со счетом 2:1.

Матч между этими командами состоялся в 15-м туре АПЛ.

"Арсенал" – соперник алматинского "Кайрата" в ЛЧ (29 января, 01:00, Лондон).

Ранее в "Кайрате" приняли важное решение о будущем защитника Дамира Касабулата.

Аксинья Титова
