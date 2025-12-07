Легендарный оппонент "Кайрата" проиграл в английской премьер-лиге

Фото: Instagram/arsenal

Лондонский "Арсенал" упустил шанс закрепить лидерство в турнирной таблице АПЛ. Для этого нужно было обойти "Астон Виллу", сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: