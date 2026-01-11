#Казахстан в сравнении
Спорт

Оппонент "Кайрата" в Лиге чемпионов укрепил свое первенство

Лондонский &quot;Арсенал&quot;, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 03:59 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал", с которым "Кайрату" предстоит сыграть в общем этапе Лиги чемпионов, одержал разгромную победу в 1/32 финала Кубка Англии, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, прошедшая в Портсмуте встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "канониров".

В составе победителей хет-трик оформил Мартинелли, еще один гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Андре Доззелл. У "Портсмута" взятием ворот отметился Колби Бишоп.

Тем самым подопечные Микеля Артеты вышли в 1/16 финала Кубка Англии.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" дома примет алматинский "Кайрат". Матч состоится в ночь на 29 января в Лондоне.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" крупно проиграл "Нефтчи" на сборах в ОАЭ.

Аксинья Титова
