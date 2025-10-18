#АЭС в Казахстане
Спорт

Оппонент "Кайрата" укрепил позиции в турнирной таблице АПЛ

Футбольный клуб, поле, футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 03:59 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал" победил "Фулхэм" в восьмом туре АПЛ-2025/2026. "Манчестер Сити" опустился на второе место, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, главным героем этого матча стал бельгийский нападающий гостей Леандро Троссард. Его гол на 58-й минуте принес команде Микеля Артеты лидерство в турнирной таблице топ-чемпионата. Теперь у "канониров" 19 очков в активе.

29 января "Арсенал" сыграет дома с "Кайратом" в ЛЧ-2025/2026.

Ранее наставник "Кайрата" высказался о матче с "Кызылжаром" и победе в КПЛ.

Аксинья Титова
