Новый график решений по базовой ставке: Нацбанк утвердил даты на 2026 год
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 декабря 2025 года стало известно из сайта монетарного регулятора:
"В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".
Так, в 2026 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 23 января.
- 6 марта.
- 24 апреля.
- 5 июня.
- 24 июля.
- 4 сентября.
- 23 октября.
- 4 декабря.
28 ноября 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%. Подробнее об этом – по ссылке.
