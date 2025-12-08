#Казахстан в сравнении
Финансы

Новый график решений по базовой ставке: Нацбанк утвердил даты на 2026 год

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:50 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря 2025 года стало известно из сайта монетарного регулятора:

"В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".

Так, в 2026 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

  • 23 января.
  • 6 марта.
  • 24 апреля.
  • 5 июня.
  • 24 июля.
  • 4 сентября.
  • 23 октября.
  • 4 декабря.

Цена победы над инфляцией: почему базовая ставка может застрять на высоком уровне

28 ноября 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%. Подробнее об этом – по ссылке.

Читайте также
Встреча 2026-го: как украсят города Казахстана к Новому году
16:41, Сегодня
Встреча 2026-го: как украсят города Казахстана к Новому году
Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке
18:05, 05 декабря 2023
Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке
Новый график решений по базовой ставке утвердил Нацбанк Казахстана
10:25, 20 ноября 2024
Новый график решений по базовой ставке утвердил Нацбанк Казахстана
