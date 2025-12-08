Новый график решений по базовой ставке: Нацбанк утвердил даты на 2026 год

Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря 2025 года стало известно из сайта монетарного регулятора:

"В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".

Так, в 2026 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

23 января.

6 марта.

24 апреля.

5 июня.

24 июля.

4 сентября.

23 октября.

4 декабря.

28 ноября 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%. Подробнее об этом – по ссылке.