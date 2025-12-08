Матч "Реала" против "Сельты" закончился драмой для Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сломал палец на левой руке в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (0:2), сообщает Zakon.kz.

Как передает издание AS, у форварда диагностирован перелом безымянного пальца. Травма произошла после столкновения с защитником Оскаром Мингесой в концовке первого тайма. После бинтования Мбаппе смог продолжить игру.

Испанские СМИ отмечают, что повреждение не помешает французу выйти на поле в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити", который пройдет 10 декабря.

В текущем сезоне Мбаппе провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее мы писали о том, как "Реал" вдевятером проиграл дома "Сельте" в чемпионате Испании.