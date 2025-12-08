#Казахстан в сравнении
Спорт

"Реал" вдевятером проиграл дома "Сельте" в чемпионате Испании

Футбол Поражение Сельта, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 10:07 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" в ночь на 8 декабря уступил "Сельте" со счетом 0:2 в рамках 15-го тура Ла Лиги. Поединок, который прошел на "Сантьяго Бернабеу", хозяева заканчивали в меньшинстве, сообщает Zakon.kz.

Двух футболистов королевского клуба удалили по ходу данной встречи, красные карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.

Что касается самой встречи, то здесь счет был открыт на 53-й минуте, когда отличился хавбек "Сельты" Виллиот Сведберг, забив пяткой.

Он же на исходе гостевого противостояния поставил точку, оформив дубль.

Как пишут некоторые СМИ, третью красную карту у "сливочных" получил еще бразилец Эндрик как игрок скамейки запасных.

В итоге команда Хаби Алонсо проиграла "Сельте" впервые за последние восемь лет.

"Нас расстроили решения арбитра, он не обращал внимания на задержки времени, сбивали нас с ритма, и он относился к этому довольно снисходительно. Удаление Каррераса очень спорное, не понравилось, это немного вывело нас из-под контроля и выбило из игры. Судейство не должно быть таким".Хаби Алонсо

Потерпев неудачу, "сливочные" отстают от "Барселоны" уже на 4 очка. "Блауграна" к этой минуте набрала 40 баллов, разгромив в прошедшем туре на выезде "Бетис" (5:3).

"Реал" отдал первое место "сине-гранатовым" в таблице Ла Лиги еще 1 декабря после ничьей с "Жироной" (1:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
