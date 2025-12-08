"Реал" вдевятером проиграл дома "Сельте" в чемпионате Испании
Двух футболистов королевского клуба удалили по ходу данной встречи, красные карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.
Что касается самой встречи, то здесь счет был открыт на 53-й минуте, когда отличился хавбек "Сельты" Виллиот Сведберг, забив пяткой.
Он же на исходе гостевого противостояния поставил точку, оформив дубль.
Как пишут некоторые СМИ, третью красную карту у "сливочных" получил еще бразилец Эндрик как игрок скамейки запасных.
В итоге команда Хаби Алонсо проиграла "Сельте" впервые за последние восемь лет.
"Нас расстроили решения арбитра, он не обращал внимания на задержки времени, сбивали нас с ритма, и он относился к этому довольно снисходительно. Удаление Каррераса очень спорное, не понравилось, это немного вывело нас из-под контроля и выбило из игры. Судейство не должно быть таким".Хаби Алонсо
Потерпев неудачу, "сливочные" отстают от "Барселоны" уже на 4 очка. "Блауграна" к этой минуте набрала 40 баллов, разгромив в прошедшем туре на выезде "Бетис" (5:3).
"Реал" отдал первое место "сине-гранатовым" в таблице Ла Лиги еще 1 декабря после ничьей с "Жироной" (1:1).