Главный тренер "Олимпиакоса" оценил "Кайрат" перед матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящей встрече с "Кайратом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, испанский специалист считает, что у "Кайрата" есть хорошие футболисты во всех линиях.

"У нас не было много времени для того, чтобы изучить "Кайрат". Думаю, что обеим командам будет тяжело, в том числе из-за поля – оно ведь и для соперника не является домашним. Они всегда играют качественно и открыто, хорошо атакуют и стараются грамотно обороняться. Не думаю, что какая-то из команд имеет явные козыри перед этим матчем. В "Кайрате" есть хорошие футболисты во всех линиях. Отмечать кого-то специально не буду, но мы постарались выделить для наших игроков тех, кого стоит опасаться. В каждом матче мы обязаны бороться за победу – это наша ментальность", – сказал Мендилибар на предматчевой пресс-конференции.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Олимпиакосом" состоится 9 декабря в Астане.

Ранее сообщалось, что "Олимпиакос" прилетел в Астану на матч с "Кайратом". Первые кадры из столицы Казахстана, которая встретила гостей снегом и морозом -4°C, появились в ночь на 8 декабря 2025 года в Stories.