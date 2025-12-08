"Олимпиакос" прилетел в Астану на матч с "Кайратом" – первые кадры

В Астану на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с алматинским "Кайратом" прилетели игроки футбольного клуба "Олимпиакос". Об этом стало известно из Instagram греческого ФК, сообщает Zakon.kz.

Первые кадры из столицы Казахстана, которая встретила гостей снегом и морозом -4°C, появились в ночь на 8 декабря 2025 года в Stories.

Фото: Instagram/olympiacosfc

Затем были опубликованы кадры приземления борта с футболистами "Олимпиакоса" в аэропорту Астаны. Судя по ним, некоторые из игроков не были готовы к такому холоду.

Позднее на странице греческого ФК появилось фото, сделанное на фоне атырауского моста в столице.

"Доброе утро из Астаны!" – говорится под публикацией.

Отметим, что на этот раз казахстанцы не так активно оставляют комментарии под публикациями соперников "Кайрата", как это было ранее с другими ФК, с которыми алматинский клуб встречался в рамках общего этапа ЛЧ.

Материал по теме Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов

27 ноября 2025 года матч "Кайрата" против "Копенгагена" в Лиге чемпионов УЕФА завершился обидным поражением со счетом 2:3 (0:1).