"Олимпиакос" прилетел в Астану на матч с "Кайратом" – первые кадры
Первые кадры из столицы Казахстана, которая встретила гостей снегом и морозом -4°C, появились в ночь на 8 декабря 2025 года в Stories.
Фото: Instagram/olympiacosfc
Затем были опубликованы кадры приземления борта с футболистами "Олимпиакоса" в аэропорту Астаны. Судя по ним, некоторые из игроков не были готовы к такому холоду.
Позднее на странице греческого ФК появилось фото, сделанное на фоне атырауского моста в столице.
"Доброе утро из Астаны!" – говорится под публикацией.
Отметим, что на этот раз казахстанцы не так активно оставляют комментарии под публикациями соперников "Кайрата", как это было ранее с другими ФК, с которыми алматинский клуб встречался в рамках общего этапа ЛЧ.
Материал по теме
27 ноября 2025 года матч "Кайрата" против "Копенгагена" в Лиге чемпионов УЕФА завершился обидным поражением со счетом 2:3 (0:1).