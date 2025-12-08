#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

"Олимпиакос" прилетел в Астану на матч с "Кайратом" – первые кадры

футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:06 Фото: Instagram/olympiacosfc
В Астану на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с алматинским "Кайратом" прилетели игроки футбольного клуба "Олимпиакос". Об этом стало известно из Instagram греческого ФК, сообщает Zakon.kz.

Первые кадры из столицы Казахстана, которая встретила гостей снегом и морозом -4°C, появились в ночь на 8 декабря 2025 года в Stories.

Фото: Instagram/olympiacosfc

Затем были опубликованы кадры приземления борта с футболистами "Олимпиакоса" в аэропорту Астаны. Судя по ним, некоторые из игроков не были готовы к такому холоду.

Позднее на странице греческого ФК появилось фото, сделанное на фоне атырауского моста в столице.

"Доброе утро из Астаны!" – говорится под публикацией.

Отметим, что на этот раз казахстанцы не так активно оставляют комментарии под публикациями соперников "Кайрата", как это было ранее с другими ФК, с которыми алматинский клуб встречался в рамках общего этапа ЛЧ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:06
Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов

27 ноября 2025 года матч "Кайрата" против "Копенгагена" в Лиге чемпионов УЕФА завершился обидным поражением со счетом 2:3 (0:1).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон
20:16, 16 сентября 2025
Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон
"Кайрат" два матча Лиги чемпионов проведет в Астане, с понижением цен на билеты
16:18, 18 ноября 2025
"Кайрат" два матча Лиги чемпионов проведет в Астане, с понижением цен на билеты
Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом"
19:51, 20 октября 2025
Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: