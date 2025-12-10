Игру "Кайрат" – "Олимпиакос" прокомментировал Уразбахтин

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о встрече с греческим "Олимпиакосом" в общем этапе Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Отрывок из послематчевой пресс-конференции клуб разместил на своей странице в Instagram. Со слов Уразбахтина, его подопечные допустили ошибку в простой ситуации.

"Уровень сказался, но считаю, что ребята достойно играли. Проявляли характер, желание. Те моменты, которые были, можно что-то вытащить из них. Наверное, первый тайм все таки немного разочаровал: опять же, не можем целостно проводить весь матч – волнами проходит игра. Соперник с первых минут интенсивно играл, и мы не справлялись с этим – некоторые игроки не успевали или не вошли в игру. В тех моментах, которые у нас были, неправильно распоряжались мячом. Не действовали так, как мы до матча договаривались. Соперник – хорошая команда, класс виден. Думаю, болельщикам понравилась игра, которая держала все 90 минут. Ничего страшного, будем двигаться дальше", – заявил Уразбахтин.

Болельщики клуба в комментариях под видео гневно отреагировали на слова главного тренера.

"Один Темирлан играл против "Олимпиакоса"! Остальные падали на ровном месте", – возразили они Уразбахтину.

9 декабря греки добились первого успеха в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, а "Кайрат" вновь потерпел поражение в этом турнире. Несмотря на это, УЕФА наградил Анарбекова за игру в данном матче.