Главный тренер "Спортинга" оценил игру "Кайрата"

Главный тренер "Спортинга" Руй Боржеш высказался после победы над "Кайратом" в первом туре Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Эта информация появилась на официальном сайте УЕФА.

"Это только первая победа, три очка на старте турнира. Наш соперник был высоко мотивирован. Во втором тайме мы упустили нити игры, и стало опасно. Некоторую тревожность в команде вызвало и отсутствие голов в начале матча. Мы позволили сопернику поверить в себя во втором тайме. И только в последующие 15 минут мы были больше похожи на "Спортинг". Здесь, на общем этапе, победа для нас важнее, чем голы. Порой команды преподносят сюрпризы. Конечно, выиграть со счетом 4:1 приятно, но важнее всего было победить, и мы это сделали", – говорит Боржеш.

Высказыванию тренера предшествовал матчв Лиссабоне, который завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября "Кайрат" примет мадридский "Реал". Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по казахстанскому времени.