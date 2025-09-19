#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Спорт

Главный тренер "Спортинга" оценил игру "Кайрата"

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 06:58 Фото: Instagram/f.c.kairat
Главный тренер "Спортинга" Руй Боржеш высказался после победы над "Кайратом" в первом туре Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Эта информация появилась на официальном сайте УЕФА

"Это только первая победа, три очка на старте турнира. Наш соперник был высоко мотивирован. Во втором тайме мы упустили нити игры, и стало опасно. Некоторую тревожность в команде вызвало и отсутствие голов в начале матча. Мы позволили сопернику поверить в себя во втором тайме. И только в последующие 15 минут мы были больше похожи на "Спортинг". Здесь, на общем этапе, победа для нас важнее, чем голы. Порой команды преподносят сюрпризы. Конечно, выиграть со счетом 4:1 приятно, но важнее всего было победить, и мы это сделали", – говорит Боржеш.

Высказыванию тренера предшествовал матчв Лиссабоне, который завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября "Кайрат" примет мадридский "Реал". Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по казахстанскому времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мэрилин Керро заявила о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
04:59, 19 сентября 2025
Мэрилин Керро заявила о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане
03:59, 19 сентября 2025
Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
01:58, 19 сентября 2025
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: