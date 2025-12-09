"Ливерпуль" не взял свою главную звезду на важный матч с "Интером"

Забивной вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит ближайший матч клуба с итальянским "Интером". Египетский футболист не вошел в заявку "мерсисайдцев" на игру Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет в ночь на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 8 декабря официально распространила пресс-служба действующих чемпионов Англии. Салах не вошел в список 19 игроков "Ливерпуля", которые отправились на важнейший матч в Италию.

Сразу надо отметить, что у Мохамеда нет никакой травмы и ограничений по желтым карточкам. Причина только в одном: на днях египтянин подверг критике тренера клуба, после того как он не попал в стартовый состав в трех матчах АПЛ подряд.

Однако, по информации некоторых СМИ, в "Ливерпуле" не считают исключение Мохамеда Салаха из состава Лиги чемпионов наказанием, а просто дают короткую паузу на переосмысление данной ситуации.

"Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Если игрок так высказывается, то я и клуб должны отреагировать. Вы видите, как мы отреагировали, его здесь нет. Я не чувствую, что мой авторитет подорван, я этого не чувствую". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Несмотря на эти недопонимания, "мерсисайдцы" уверены, что конфликт будет улажен, так как Салах недавно переподписал свой контракт до 2027 года.

Что касается самого футболиста, то он после встречи с "Лидсом" в АПЛ намекнул на то, что его хотят сделать крайним в последних неудачах чемпиона Англии.