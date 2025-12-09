В матчах ЧМ-2026 футболистам выделят больше времени на отдых

На предстоящем мировом первенстве по футболу для игроков будут созданы перерывы на прием воды, один раз за тайм на три минуты и независимо от погоды. Остановленное время затем будет компенсировано, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Athletic, в общей сложности за один матч ЧМ-2026 будет два коротких перерыва, которые будут выделены в середине обоих таймов. Командам предоставят две трехминутные паузы.

Инициатива получила поддержку со всех сторон, начиная с медицинской службы FIFA. И эта мера принята для безопасности самих футболистов.

Также нужно заметить, что игровое время встречи не пострадает в рамках пауз. В конце каждого из двух таймов будет добавлено еще три минуты компенсированного времени.

5 декабря в Вашингтоне (США) состоялась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2026. И к этому часу опубликован предварительный расклад фаворитов будущего турнира.

