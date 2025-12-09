Калмурза помог "Кайрату" одержать историческую победу над победителем Лиги чемпионов

9 декабря на "Астана-Арене" прошел матч шестого тура общего этапа юношеской Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" одержал первую победу в текущем турнире, обыграв сверстников из греческого "Олимпиакоса" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

В этой встрече "Кайрат" (U-19) представляли два футболиста из взрослой команды: 18-летний Шерхан Калмурза и 19-летний Рамазан Багдат.

Оба этих игрока внесли неоценимый вклад в общий успех алматинской дружины. Голкипер Калмурза оставил свои ворота неприкосновенными.

А вот Багдат отметился забитым мячом, открыв счет на четвертой минуте поединка. После перерыва Мухамедали Абиш удвоил преимущество хозяев поля.

В итоге 2:0 – и "Кайрат" одержал первую победу в текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов УЕФА. При этом были обыграны победители этого турнира сезона 2024 года.

Алматинская молодежь после успеха над греками поднялась на 28-е место в общей таблице с активом в четыре очка.

Повторить достижение своего дубля может сегодня вечером основной состав "Кайрата" в противостоянии с первой командой "Олимпиакоса".