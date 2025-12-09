#Казахстан в сравнении
Спорт

Рулевой "Кайрата" оценил перспективы в матче против "Олимпиакоса"

Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 9 декабря в Астане матчем казахстанского "Кайрата" и греческого "Олимпиакоса" будет дан старт играм шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка главный тренер алматинского коллектива Рафаэль Уразбахтин высказался о шансах своих подопечных против 48-кратного чемпиона Греции и победителя Лиги конференций УЕФА-2023/24.

"Очень хорошо понимаем, насколько силен наш соперник. Тщательно его изучили, посмотрели матчи в национальном чемпионате и в Европе. Результаты говорят сами за себя. "Олимпиакос" выиграл Лигу конференций и Юношескую лигу УЕФА. У них очень хороший испанский тренер, но мы тоже не слабы и имеем сильных игроков группы атаки. Чем серьезнее соперник, тем лучше для нас, мы можем проверить свои силы".Рафаэль Уразбахтин

Это будет первая очная встреча команд, "Кайрат" ранее никогда не играл с греческими клубами.

Обе команды не имеют ни одной победы в текущем турнире и сейчас находятся по соседству в общей таблице, их отделяет всего лишь одно очко. Мы на 35-ой строчке (1 балл), а греки располагаются на 33-ой позиции (2).

"Кайрат" в пятом туре уступил на выезде датскому "Копенгагену" (2:3). "Олимпиакос" в свою очередь дома проиграл "Реалу" – 3:4.

Поединок "Кайрат" – "Олимпиакос" стартует в 20:30 на "Астана Арена", а прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazaqstan.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
