Лучший фигурист мира первым исполнил сложный элемент после триумфа в Японии

9 декабря американский фигурист Илья Малинин продемонстрировал секвенцию из двух четверных акселей на тренировке. 21-летний чемпион мира стал первым спортсменом, кому удалось покорить подобный элемент, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужского мирового рейтинга показал свои прыжки на своей странице в Instagram. Очередное мировое достижение талантливый американец пока установил на тренировочных занятиях, и, скорее всего, зрители увидят этот элемент уже скоро на официальным турнире.

Свою непобедимость Малинин в очередной раз доказал в прошедшие выходные на льду японского города Нагоя, где проходила финальная часть мирового Гран-при.

Правда, Илья там немного заставил попереживать своих фанатов после короткой программы, заняв третье место, пропустив вперед себя двух хозяев катка.

Однако в прокате произвольной программы чемпион мира просто нокаутировал своих конкурентов, выдав семь четверных прыжков, а также установил новый мировой рекорд – 332,29 балла.

На этом же Гран-при в Нагое вместе с Малининым еще выступил вице-чемпион мира 2025 года – казахстанец Михаил Шайдоров, который, к сожалению, не смог показать все свое мастерство и занял последнее шестое место.