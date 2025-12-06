Лучший фигурист Казахстана не попал на пьедестал финала Гран-при

В Нагое (Япония) определился победитель финального этапа Гран-при по фигурному катанию среди мужчин. Лидеру сборной Казахстана Михаилу Шайдорову не удалось попасть на пьедестал, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 декабря 2025 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"Казахстанец Михаил Шайдоров в произвольной программе получил от судей 170,89. В итоге он финишировал шестым, набрав в сумме 242,19 балла".

"Золото" завоевал американец Илья Малинин, выполнивший в произвольной программе сразу семь четверных прыжков. В сумме он набрал 332,29 балла. А второе место занял Юма Кагияма (Япония) – 302,41. Тройку лучших замкнул Шун Сато из Японии – 292,08.

Материал по теме Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл историческую медаль Гран-при

Ранее мы писали, что Михаил Шайдоров совершил две ошибки в финале Гран-при.