Спорт

Лучший фигурист Казахстана не попал на пьедестал финала Гран-при

лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 17:20 Фото: olympic.kz
В Нагое (Япония) определился победитель финального этапа Гран-при по фигурному катанию среди мужчин. Лидеру сборной Казахстана Михаилу Шайдорову не удалось попасть на пьедестал, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 декабря 2025 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"Казахстанец Михаил Шайдоров в произвольной программе получил от судей 170,89. В итоге он финишировал шестым, набрав в сумме 242,19 балла".

"Золото" завоевал американец Илья Малинин, выполнивший в произвольной программе сразу семь четверных прыжков. В сумме он набрал 332,29 балла. А второе место занял Юма Кагияма (Япония) – 302,41. Тройку лучших замкнул Шун Сато из Японии – 292,08.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 17:20
Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл историческую медаль Гран-при

Ранее мы писали, что Михаил Шайдоров совершил две ошибки в финале Гран-при.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
