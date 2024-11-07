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Фигурист Шайдоров рассказал об историческом номере и работе с Урмановым

Фигурное катание Исторический Номер, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:05 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
На прошедшем Гран-при Франции лидер казахстанской сборной по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал первым в мире, который выполнил каскад "тройной аксель + четверной тулуп", сообщает Zakon.kz.

Как передает "Матч-ТВ", 20-летний алматинский фигурист готовился к этому историческому номеру еще ранее, но не стал торопиться из-за ряда причин.

"Каскад решил добавить в программу еще в позапрошлом сезоне, но, к сожалению, тогда не хватало подготовки и формы, чтобы исполнять его и чтобы при этом не разваливались другие элементы. В этом году поставил себе цель выполнить его. У меня это получилось, очень рад и в дальнейшем тоже буду стараться оставлять его в программе. В течение сезона буду модернизировать техничную и артистичную части". Михаил Шайдоров

Как известно, Шайдоров уже долгое время тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

"C Алексеем Евгеньевичем работаем вместе уже шесть лет, раньше приезжал к нему на сборы. Теперь с ним уже как отец с сыном. Он как мой главный тренер делает все, чтобы я становился лучше, у нас очень хороший "коннект", хорошо друг друга понимаем, находим компромиссы, двигаемся вместе вперед. Рад, что рядом со мной находится такой профессиональный и прекрасный тренер". Михаил Шайдоров

После французских состязаний казахстанский фигурист проведет небольшой УТС в родном городе.

"К следующему этапу буду готовиться в Алматы, будем улучшать артистическую часть, техническую часть, чтобы у судей не было повода ставить оценки ниже, чем это было в Анже. Буду плотно работать, чтобы результат на этапе в Китае был лучше, чем во Франции". Михаил Шайдоров

С 22 по 24 ноября в городе Чунцин пройдет очередной этап Гран-при Китая.

А по итогам французского раунда Гран‑при ISU, который проходил в Анже, Михаил Шайдоров занял четвертое место.

На данный час наш фигурист в мировом рейтинге ISU стоит на 10-й позиции.

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