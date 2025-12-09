“Кайрат“ – “Олимпиакос“: Анарбеков получил награду УЕФА
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Союз европейских футбольных ассоциаций наградил Анарбекова за игру в матче “Кайрат“ – “Олимпиакос“, сообщает Zakon.kz.
Так, 22-летний Темирлан Анарбеков стал лучшим игроком матча против греческого "Олимпиакоса", несмотря на поражение.
9 декабря в Астане казахстанский голкипер сделал восемь сейвов, предотвратив более крупное поражение от соперников. Анарбеков также является лучшим вратарем в Лиге чемпионов по предотвращенным голам после Никиты Хайкина.
Для казахстанских футбольных фанатов Анарбеков – однозначно лучший вратарь на планете.
"Оборона "Кайрата" делает все, чтобы Анарбеков сделал себе хорошую статистику", – с иронией отметили спортивные эксперты.
Ночью 10 декабря стали известны результаты всех матчей последнего тура Лиги чемпионов в этом году.
