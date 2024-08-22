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"Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной": Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе

Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве в женском теннисе, сообщает Zakon.kz.

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На прошлой неделе Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати. В полуфинале она прошла лидера мирового рейтинга Игу Швёнтек (6:3, 6:3). По итогам Мастерса в Цинциннати Арина поднялась на второе место в табели о рангах.

"Победа над Игой в двух сетах на турнире в Цинциннати была сумасшествием, и я очень рада этому. Думаю, что это то, над чем мы очень усердно работаем, чтобы быть уверенными, что мы встретимся друг с другом на последних этапах каждого турнира – чтобы мы продолжали это соперничество, между нами, двумя", – приводит слова Соболенко The Guardian.

Вторая ракетка мира также отметила, что для женского тенниса очень важно, когда несколько известных теннисисток всегда доходят до последних стадий турниров.

"Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной, о Барборе Крейчиковой, о Коко Гауфф. А также Паула Бадоса восстанавливается после травмы и играет очень хорошо. Но я бы определенно хотела, чтобы мы соревновались на последних этапах турнира как можно чаще. Думаю, это здорово для женского тенниса, когда несколько известных теннисисток всегда доходят до последних стадий турнира". Арина Соболенко

Ранее Юлия Путинцева и Арина Соболенко опубликовали совместные кадры с круиза на яхте в Майами. 

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