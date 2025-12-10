#Казахстан в сравнении
Спорт

Баскетболистка Эйжа Уилсон названа лучшим спортсменом 2025 года

Баскетбол Лучшая спортсменка Года, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:50 Фото: Instagram/AJa22Wilson
29-летняя центровая клуба "Лас-Вегас Эйсес" Эйжа Уилсон признана лучшим спортсменом 2025 года. Баскетболистка помогла своим коллегам добраться до очередного чемпионского титула в женской НБА (WNBA), плюс сама удостоилась практически всех основных личных наград лиги, сообщает Zakon.kz.

Награду лучшей спортсменки года Уилсон вручил популярный журнал Time, отметив ее талант и мастерство.

Эйжа стала первым игроком в истории WNBA и НБА, кому в течение одного сезона удалось выиграть чемпионский трофей, получить звание MVP финала, стать MVP лиги, вдобавок она была признана лучшим защитником года и завоевала титул лучшего бомбардира лиги.

Здесь стоит заметить, что форвард "Лас Вегаса" стала третьим представителем баскетбола, кто удостоен звания "Спортсмен года" от журнала Time.

До Уилсон эту награду вручали Леброну Джеймсу (2020 год) и Кейтлин Кларк (2024).

Что касается самого знаменитого американского баскетболиста Джеймса, то он 19 ноября стал первым игроком в истории лиги, который вступил в 23-й сезон, что ранее никому не удавалось и считается новым рекордом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
