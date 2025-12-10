Король мирового тенниса назвал неожиданного финалиста ЧМ-2026 по футболу

Самый титулованный теннисист мира Новак Джокович на днях в одном из своих интервью предсказал будущего победителя мирового чемпионата по футболу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, 24-кратный победитель турниров "Большего шлема", который на днях побывал в качестве почетного гостя на Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, заявил, что в финале ЧМ-2026 по футболу видит сборную Мексики.

Естественно, что с сербом могут не согласиться специалисты, но с другим финалистом предстоящего турнира, возможно он не ошибся.

"Скажу сразу смело, Португалия победит Мексику в финале". Новак Джокович

Смелые предсказания четвертой ракетки мира прозвучали после жеребьевки групповой стадии ЧМ-2026, где Мексика попала в группу А, наряду с ЮАР, Кореей и одним из победителем европейского стыка.

Что касаемо предполагаемого чемпиона мира по версии Джоковича, то Португалия получила в соперники по группе К – Узбекистан, Колумбию и победителя из отборочного трио: Новая Каледония, Ямайка и ДР Конго.