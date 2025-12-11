#Казахстан в сравнении
Спорт

Иран и Египет отказались играть ЛГБТ-матч на чемпионате мира 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 07:25 Фото: pixabay
Иран и Египет отказались играть посвященный ЛГБТ-сообществу "прайд-матч" чемпионата мира по футболу 2026 года 26 июня в Сиэтле, сообщает Zakon.kz.

Оказывается, еще до жеребьевки оргкомитет в Сиэтле объявил о планах посвятить игру 26 июня сексуальным меньшинствам. Так город хотел показать свою инклюзивность. Однако после жеребьевки выяснилось, что 26 июня в Сиэтле будут играть Египет и Иран. В странах действуют строгие анти-ЛГБТ законы, в Иране и вовсе есть смертная казнь для геев.

Перенести гей-парад на другой матч тоже не выйдет. Там играет Катар, где за ЛГБТ сажают в тюрьму.

"Вот это заварушка намечается!" – отреагировали футбольные фанаты.

9 декабря египетская футбольная ассоциация в письме генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему заявила, что "полностью отвергает действия, прямо противоречащие культурным, религиозным и социальным ценностям региона, особенно в арабских и исламских обществах".

В этот же день президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в интервью государственному телевидению назвал планы провести "прайд-матч" "неразумным поведением, направленным на поддержку определенной группы", добавив, что Тегеран направил свои возражения в ФИФА.

"Я не планировал смотреть этот матч от слова совсем, но теперь это невозможно пропустить", – с азартом восприняли религиозно-тематические нестыковки интернет-пользователи.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. И по иронии судьбы организаторы матча ЧМ в Сиэтле запланировали провести на стадионе Lumen Field 26 июня 2026 года праздник квир-сообщества задолго до формирования расписания чемпионата. Именно в этот день в городе начинается официальный прайд-уикэнд. Стадион и весь город оформят посвященными ЛГБТ работами художников, приглашенных из штата Вашингтон. Организаторы отмечали, что такой брендинг является местной инициативой и не связан с ФИФА.

После всех шести туров Лиги чемпионов обновилась турнирная таблица с участием всех 36 клубов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
