"Барселона" – "Айнтрахт": фанаты устроили погром и кидали стаканы с мочой
В тот день "Барселона" на своем поле обыграла "Айнтрахт" со счетом 2:1. И фанаты "Айнтрахта" разрушили ограждение, отделявшее их от испанцев, вырывали и разбивали кресла, обклеили все стикерами и разгромили туалеты. Фанаты немецкой команды специально мочились мимо, а также набирали мочу в стаканчики и швыряли в болельщиков "Барсы".
VERGONZOSA LA ACTITUD DE LOS AFICIONADOS DEL EINTRACHT🤬👊— SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) December 9, 2025
Algunos integrantes de la zona visitante empezaron a tirar bebidas, bengalas…🤦🏻♂️ pic.twitter.com/9HRCgKhDXb
Кроме того, они подожгли семь файеров и бросали стаканчики с пивом на нижние трибуны. Несколько человек прорвались на чужой сектор, но их оперативно вывели. Единственная удача принимающей стороны, что никто не выбежал на поле.
Eintracht fans keep throwing objects (mostly cups with drinks) at the culé fans from their away section— brexit (@thebrexitdaily) December 10, 2025
The PA system keeps reminding in German that they can't do thatpic.twitter.com/kxfcbtzbL4
Теперь футбольные фанаты всего мира в ожидании встречи Ирана и Египета на чемпионате мира по футболу 2026 года. Дело в том, что 26 июня в Сиэтле планируется "прайд-матч", посвященный ЛГБТ-сообществу.