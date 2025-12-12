#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барселона" – "Айнтрахт": фанаты устроили погром и кидали стаканы с мочой

Барселона - Айнтрахт, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 05:00 Фото: Х/BarcaUniversal
"Барса" подсчитывает ущерб, нанесенный фанатами соперников 9 декабря после матча шестого тура Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В тот день "Барселона" на своем поле обыграла "Айнтрахт" со счетом 2:1. И фанаты "‎Айнтрахта" разрушили ограждение, отделявшее их от испанцев, вырывали и разбивали кресла, обклеили все стикерами и разгромили туалеты. Фанаты немецкой команды специально мочились мимо, а также набирали мочу в стаканчики и швыряли в болельщиков "‎Барсы".

Кроме того, они подожгли семь файеров и бросали стаканчики с пивом на нижние трибуны. Несколько человек прорвались на чужой сектор, но их оперативно вывели. Единственная удача принимающей стороны, что никто не выбежал на поле.

Теперь футбольные фанаты всего мира в ожидании встречи Ирана и Египета на чемпионате мира по футболу 2026 года. Дело в том, что 26 июня в Сиэтле планируется "прайд-матч", посвященный ЛГБТ-сообществу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: