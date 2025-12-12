"Лион" и еще два клуба получили путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА

В ночь на 12 декабря завершились матчи шестого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, по исходу которых на вершине турнирной таблицы до сих пор восседает французский футбольный клуб "Лион", сообщает Zakon.kz.

В отчетном туре "Олимпик" сумел переиграть дома голландский "Гоу Эхед Иглз" со счетом 2:1 и набрал 15 очков, тем самым гарантировал себе выход в весеннюю стадию плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Одинаковое количество очков (15) наравне с французской командой также набрали еще два коллектива – "Мидтьюлланд" (Дания) и "Астон Вилла" (Англия), которые располагаются, соответственно, на втором и третьем местах.

Прекрасные шансы для продолжения борьбы за титул второго по значимости клубного турнира Европы имеют еще три дружины, которые занимают позиции с четвертой по шестую.

Речь идет о "Бетисе" (Испания), "Фрайбурге" (Германия) и "Ференцвароше" (Венгрия). У всей этой тройки по 14 баллов.

По регламенту данного турнира первая восьмерка команд автоматически получает место в плей-офф. Участники, которые завершили общий этап с 9-го по 24-е места, будут пробиваться через стыковые игры. Остальные коллективы выбывают из соревнований.

Стоит напомнить, что ФК "Лион" взлетел на вершину турнирной таблицы Лиги Европы УЕФА еще три недели назад.