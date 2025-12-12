#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
520.02
608.79
6.57
Спорт

"Лион" и еще два клуба получили путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Футбол Лидер ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 11:27 Фото: Instagram/ol
В ночь на 12 декабря завершились матчи шестого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, по исходу которых на вершине турнирной таблицы до сих пор восседает французский футбольный клуб "Лион", сообщает Zakon.kz.

В отчетном туре "Олимпик" сумел переиграть дома голландский "Гоу Эхед Иглз" со счетом 2:1 и набрал 15 очков, тем самым гарантировал себе выход в весеннюю стадию плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Одинаковое количество очков (15) наравне с французской командой также набрали еще два коллектива – "Мидтьюлланд" (Дания) и "Астон Вилла" (Англия), которые располагаются, соответственно, на втором и третьем местах.

Прекрасные шансы для продолжения борьбы за титул второго по значимости клубного турнира Европы имеют еще три дружины, которые занимают позиции с четвертой по шестую.

Речь идет о "Бетисе" (Испания), "Фрайбурге" (Германия) и "Ференцвароше" (Венгрия). У всей этой тройки по 14 баллов.

По регламенту данного турнира первая восьмерка команд автоматически получает место в плей-офф. Участники, которые завершили общий этап с 9-го по 24-е места, будут пробиваться через стыковые игры. Остальные коллективы выбывают из соревнований.

Стоит напомнить, что ФК "Лион" взлетел на вершину турнирной таблицы Лиги Европы УЕФА еще три недели назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
ФК "Лион" взлетел на вершину турнирной таблицы Лиги Европы УЕФА
10:29, 28 ноября 2025
ФК "Лион" взлетел на вершину турнирной таблицы Лиги Европы УЕФА
Футбол: итоги второго дня Лиги чемпионов УЕФА
03:20, 12 декабря 2024
Футбол: итоги второго дня Лиги чемпионов УЕФА
Турецкий "Самсунспор" сенсационно возглавил таблицу Лиги конференций УЕФА
13:29, 07 ноября 2025
Турецкий "Самсунспор" сенсационно возглавил таблицу Лиги конференций УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: