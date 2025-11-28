ФК "Лион" взлетел на вершину турнирной таблицы Лиги Европы УЕФА

В ночь на 28 ноября завершились матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы, по итогам которых сменился лидер в турнирной таблице. Сейчас французский "Лион" вышел на первое место, потеснив других конкурентов, сообщает Zakon.kz.

"Олимпик", как еще называют эту команду из города Лион, к этому часу набрал 12 очков и по дополнительным показателям опережает два клуба.

Одинаковое количество баллов (12) также имеют "Мидтьюлланда" и "Астон Виллы", которые располагаются на втором и третьем местах, соответственно.

"Лион" в минувшем туре на выезде "уничтожил" израильский "Маккаби Тель-Авив" со счетом 6:0, где главным героем стал хавбек гостей Корантен Толиссо, в активе которого хет-трик.

Ближайшие конкуренты "Олимпика" сыграли по-разному: "Мидтьюлланд" на чужом поле проиграл итальянской "Роме" – 1:2, а "Астон Вилла" с таким же счетом переиграла дома швейцарский "Янг Бойз".

Тем временем лондонский "Арсенал" перед битвой со своими земляками из "Челси" продлил беспроигрышную серию до 16 игр.