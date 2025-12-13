#Казахстан в сравнении
Спорт

Боксер Асылкулов принес Казахстану второе "золото" чемпионата мира

Оразбек Асылкулов, бокс, чемпионат мира, золото, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 20:01 Фото: Федерация бокса РК
Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов 13 декабря стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA), принеся сборной Казахстана вторую золотую медаль на чемпионате мира в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг Асылкулов уверенно победил представителя Таджикистана Хусравхона Рахимова со счетом 5:0.

Оразбек Асылкулов является серебряным призером чемпионата Азии 2024 года.

Ранее первое "золото" сборной Казахстана на XXIII чемпионате мира по боксу под эгидой IBA завоевал Сакен Бибосынов.

XXIII чемпионат мира по боксу среди любителей проходит в Дубае (ОАЭ) со 2 по 13 декабря.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
