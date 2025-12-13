100%: в Европе констатировали вылет "Кайрата" из Лиги чемпионов

Алматинский клуб имеет самую высокую вероятность вылета из главного еврокубкового турнира среди всех участников на данный момент, сообщает Zakon.kz.

Статистический аккаунт в социальной сети X "Football Rankings" оценил шансы алматинского "Кайрата" на вылет из Лиги чемпионов по итогам общего этапа, пишет sportarena.kz.

Согласно данным издания, вероятность того, что "Кайрат" покинет турнир, составляет 100%. Кроме того, с высокой вероятностью после общего этапа соревнование покинут "Вильярреал" (99,9%), "Буде/Глимт" (99,5%), "Аякс" (99,4%), "Славия" (97%), "Копенгаген" (84%), "Атлетик" (84%), "Айнтрахт" (83%) и "Юнион Сент-Жиллуаз" (76%).

Ранее популярное испанское издание Marca высоко оценило игру голкипера "Кайрата" Темирлана Анарбекова в Лиге чемпионов УЕФА.