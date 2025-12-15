#Казахстан в сравнении
Спорт

ФК "Астон Вилла" продлил свою победную серию до девяти матчей подряд

Футбол Девятая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:06 Фото: Instagram/avfcofficial
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" за последние полтора месяца набрал прекрасный ход, одержав девять побед подряд на турнирах разного уровня, и располагается на третьей строчке таблицы АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Команда Унаи Эмери демонстрирует сейчас великолепные результаты на всех футбольных фронтах, включая еврокубки.

Очередной успех к "львам" пришел вечером 14 декабря, когда они в гостях обыграли "Вест Хэм" (3:2) в ходе игр 16-го тура Премьер-лиги.

Для "Астон Виллы" эта победа стала девятой подряд во всех турнирах. Клуб из Бирмингема радует своих фанатов с 1 ноября, тогда они уступили чемпиону страны "Ливерпулю" (0:2) в АПЛ.

Благодаря последним результатам "Вилланы" на данный час находятся в призовой тройке таблицы английского чемпионата, набрав 33 очка. Впереди только "Арсенал" (36) и "Ман Сити" (34).

Аналогичная ситуация у подопечных Эмери сложилась и в таблице Лиги Европы УЕФА, где они занимают третье место и имеют высокие шансы на проход в весеннюю стадию плей-офф.

21 декабря "Астон Вилла" примет на своей арене "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
