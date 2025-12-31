#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

"Арсенал" разгромил "Астон Виллу" и остановил ее победную серию из 11-ти матчей

Футбол Победа Астон Вилла, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 09:06 Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 31 декабря футбольный клуб "Арсенал" у себя дома расправился с одним из своих главных конкурентов по английскому чемпионату – "Астон Виллой" – в рамках 19-го тура, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершился в пользу хозяев поля. "Пушкари" забили в ворота гостей четыре гола, а также пропустили один в свои – 4:1.

Пробоины в обороне "Астон Виллы" раскрылись только во втором тайме, когда Габриэл Магальяэс открыл счет.

Далее "канониров" радовали Мартин Субименди, Леандро Троссард и Габриэл Жезус. У гостей голом престижа под конец встречи отметился Олли Уоткинс.

Тем самым команда Микеля Артеты прервала успешную серию "Львов" из 11 побед кряду и оторвалась от них на шесть очков в турнирной таблице, набрав 45 очков.

"Прекрасный вечер, очень сложный матч, как и предполагали, очень сильный соперник. Вначале играли немного неуверенно и пришлось подстраиваться. Потрясающе начали второй тайм, активизировались и были эффективны во всех действиях. Это большая заслуга игроков, потому что против этой команды непросто. Качество реализации моментов было на топ-уровне и решило исход матча. Увидели, насколько важен для нас Габриэл, вернулся после шести недель отсутствия, хладнокровно противостоял, пожалуй, одному из лучших нападающих лиги".Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

В итоге "Арсенал" закончил первый круг АПЛ лидером турнирной таблицы и не проигрывает шесть игр подряд за последнее время: пять побед и одна ничья.

Здесь стоит напомнить, что на днях Суперкомпьютер почти отдал "лондонцам" золотые медали текущего сезона в английском первенстве.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
