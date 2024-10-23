ФК "Астон Вилла" возглавил общую таблицу Лиги чемпионов

22 октября прошел ряд матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. После сыгранных встреч первого игрового дня на вершину турнирной таблицы поднялся английский клуб "Астон Вилла", сообщает Zakon.kz.

Британский коллектив достиг подобного успеха после того, как выиграл все три стартовых матча в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

В ночь на 23 октября "бирмингемцы" дома обыграли итальянскую "Болонью" со счетом 2:0 благодаря голам Джона Макгинна и Джона Дурана.

До этого команда Унаи Эмери переиграла немецкую "Баварию" (1:0) и "Янг Бойз" из Швейцарии (3:0).

Набрав девять очков, "львы" сейчас лидируют в таблице по итогам первого игрового дня 3-го тура Лиги чемпионов.

"Потрясающе, три матча в Лиге чемпионов и три победы, к тому же не пропустили ни одного мяча, это что-то. Не намерены на этом останавливаться, сейчас создаем что-то восхитительное. Этот клуб – мой дом, провожу здесь седьмой сезон. За это время были взлеты и падения. Настоящие американские горки. Надеюсь, теперь будем только карабкаться наверх". капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн

Прежний лидер, дортмундская "Боруссия", которая опережала всех по сумме игр второго тура, сейчас спустился на 5-е место.

"Черно-желтые" накануне были биты на "Сантьяго Бернабеу" королевским клубом со счетом 2:5.