Головкин обратился к своим фанатам с радостной новостью

Накануне, 5 декабря 2025 года, прославленный казахстанский боксер-профессионал, президент Международной федерации World Boxing Геннадий Головкин обратился к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram GGG опубликовал серию фото, под которыми написал:

"Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Мое имя внесено в Международный зал боксерской славы! Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь. За эти годы было много работы, решений и шагов, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня. Теперь мое имя – часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути".

Головкин официально будет включен в Международный зал славы бокса в 2026 году.

Отметим, что любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории. А после перехода в профессионалы он стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring.

4 декабря 2025 года стало известно, что GGG стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса (IBHOF).