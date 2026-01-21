#Казахстан в сравнении
Спорт

Тренер "Брюгге" прокомментировал победу над "Кайратом"

Кайрат - Брюгге, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 05:33 Фото: Instagram/coachivanleko
Главный тренер бельгийского "Брюгге" Иван Леко высказался о победе своих подопечных над "Кайратом" в общем групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Запись прямого эфира послематчевой пресс-конференции, клуб сохранил на своей странице в Facebook. Так, со слов Ивана Леко, для "Брюгге" это был хороший перфоманс.

"Мы приехали, чтобы победить. У нас все получилось именно так, как мы хотели. Мои игроки сегодня вспомнили, как они умеют играть и показали то, что умеют лучшего всего", – отметил Леко.

Он также отметил уровень соперников и перечислил предыдущие игры "Кайрата" в Лиге чемпионов.

"Вы можете сказать, что мы играли против маленькой команды, победили 4:1. Но эта команда достойно играла в Милане против "Интера", эта команда забила два гола "Копенгагену" и минимально проиграла "Олимпиакосу". Здесь нет слабых команд", – подытожил встречу с "Кайратом" Иван Леко на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом "Брюгге" набрал семь очков и поднялся на 24-е место в турнирной таблице. Теперь бельгийцы будут биться за попадание в плей-офф турнира. А "Кайрат" с одним набранным очком остался на последнем 36-м месте общего группового этапа.

В заключительном матче общего этапа алматинцы сыграют в Лондоне против английского "Арсенала". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Спустя несколько часов после встречи Леко с журналистами стали известны итоги встреч всех девяти матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Фото Алия Абди
Алия Абди
