Сколько может заработать сборная Казахстана за участие в Лиге наций

Стало известно, сколько заработает сборная Казахстана за участие в Лиге наций в сезоне-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает канал kzmatch, Казахстан выступит в лиге С и гарантированно получит от УЕФА 1,125 миллиона евро (681,7 млн тенге).

Такую же сумму сборная Казахстана может заработать, если станет победителем группы.

