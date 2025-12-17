#Казахстан в сравнении
Спорт

Сколько может заработать сборная Казахстана за участие в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 08:57 Фото: Instagram/kff_team
Стало известно, сколько заработает сборная Казахстана за участие в Лиге наций в сезоне-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает канал kzmatch, Казахстан выступит в лиге С и гарантированно получит от УЕФА 1,125 миллиона евро (681,7 млн тенге).

Такую же сумму сборная Казахстана может заработать, если станет победителем группы.

Ранее сообщалось, что алматинский "Кайрат" вошел в топ-500 лучших футбольных клубов мира.

Аксинья Титова
