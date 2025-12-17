Звездный форвард "Боруссии" хочет сменить клуб из-за жены-певицы
Форвард "черно-желтых" проинформировал руководство своей команды, что желает сменить место работы.
Вся причина в том, что жена Адейеми, швейцарская хип-хоп-певица Лоредана Зефи Алиу, хочет жить в другом европейском мегаполисе, а не в Дортмунде.
Фото: Instagram/karim_adeyemi
Однако 23-летний футболист не может просто так уйти, так как у него контракт с "дортмундцами" еще на полтора года.
За игрока стоимостью в 60 миллионов евро ранее сватались два гранда европейского футбола – "Манчестер Юнайтед" и "Интер".
В текущем сезоне Карим сыграл 14 матчей в Бундеслиге, где забил четыре гола.
Если форвард "Боруссии" хочет уйти по семейным обстоятельствам, то другой представитель Бундеслиги, 19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер "РБ Лейпциг" Ян Диоманде, сейчас является объектом охоты крупных клубов Европы из-за своего таланта.