Звездный форвард "Боруссии" хочет сменить клуб из-за жены-певицы

Немецкий футболист Карим Адейеми может покинуть нынешний клуб "Боруссию" из-за своей супруги. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет переселиться в один из мегаполисов Европы, сообщает Zakon.kz.

Форвард "черно-желтых" проинформировал руководство своей команды, что желает сменить место работы.

Вся причина в том, что жена Адейеми, швейцарская хип-хоп-певица Лоредана Зефи Алиу, хочет жить в другом европейском мегаполисе, а не в Дортмунде.

Фото: Instagram/karim_adeyemi

Однако 23-летний футболист не может просто так уйти, так как у него контракт с "дортмундцами" еще на полтора года.

За игрока стоимостью в 60 миллионов евро ранее сватались два гранда европейского футбола – "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

В текущем сезоне Карим сыграл 14 матчей в Бундеслиге, где забил четыре гола.

Если форвард "Боруссии" хочет уйти по семейным обстоятельствам, то другой представитель Бундеслиги, 19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер "РБ Лейпциг" Ян Диоманде, сейчас является объектом охоты крупных клубов Европы из-за своего таланта.

