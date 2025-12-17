#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

Звездный форвард "Боруссии" хочет сменить клуб из-за жены-певицы

Футбол Уход Боруссия, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:00 Фото: Instagram/karim_adeyemi
Немецкий футболист Карим Адейеми может покинуть нынешний клуб "Боруссию" из-за своей супруги. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет переселиться в один из мегаполисов Европы, сообщает Zakon.kz.

Форвард "черно-желтых" проинформировал руководство своей команды, что желает сменить место работы.

Вся причина в том, что жена Адейеми, швейцарская хип-хоп-певица Лоредана Зефи Алиу, хочет жить в другом европейском мегаполисе, а не в Дортмунде.

Футбол Смена Жительства, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:00

Фото: Instagram/karim_adeyemi

Однако 23-летний футболист не может просто так уйти, так как у него контракт с "дортмундцами" еще на полтора года.

За игрока стоимостью в 60 миллионов евро ранее сватались два гранда европейского футбола – "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

В текущем сезоне Карим сыграл 14 матчей в Бундеслиге, где забил четыре гола.

Если форвард "Боруссии" хочет уйти по семейным обстоятельствам, то другой представитель Бундеслиги, 19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер "РБ Лейпциг" Ян Диоманде, сейчас является объектом охоты крупных клубов Европы из-за своего таланта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Боруссия" хочет огорчить королевский клуб в финале Лиги чемпионов
12:48, 29 мая 2024
"Боруссия" хочет огорчить королевский клуб в финале Лиги чемпионов
Вслед за наставником "Боруссию" покинула его главная звезда
17:56, 14 июня 2024
Вслед за наставником "Боруссию" покинула его главная звезда
Беллингем собирается надеть майку дортмундской "Боруссии"
11:58, 04 июня 2025
Беллингем собирается надеть майку дортмундской "Боруссии"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: