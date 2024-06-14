Вслед за наставником "Боруссию" покинула его главная звезда
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Данной информацией поделилась пресс-служба "Боруссии", которая рассказала об уходе игрока. К такому решению Хуммельс пришел после переговоров с руководителями клуба Ларсом Риккеном и Себастьяном Келем.
"Дорогие фанаты, для меня было большой радостью и честью играть за "Боруссию" так долго и быть частью пути, который клуб проделал с января 2008 года. Команда и его фанаты особенные, а для меня даже нечто большее. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, которые отлично работают, и бесчисленное множество замечательных тренеров и фантастических товарищей по команде, с которыми мне удалось познакомиться здесь. Я буду скучать по вам".Матс Хуммельс
В прошедшем сезоне Хуммельс сыграл 25 матчей в Бундеслиге, где забил три гола.
35-летний защитник сначала играл за "Боруссию" в период с 2008 по 2016 год. Затем три года выступал за "Баварию", а потом снова вернулся в клуб из Дортмунда.
В составе "Боруссии" Матс выиграл 6 титулов и дважды играл в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Instagram/aussenrist15
В преддверии прошедшего финала Лиги чемпионов на "Уэмбли" издание GOAL объявило лучшим игроком турнира Матса Хуммельса.
За день до этого "Боруссию" покинул главный тренер команды Эдин Терзич.