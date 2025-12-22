Дани Алвес хочет купить футбольный клуб и возобновить карьеру
Фото: Instagram/danialves
Самый титулованный футболист Бразилии Дани Алвес планирует приобрести клуб из третьего дивизиона чемпионата Португалии и заодно хочет вернуться на поле, сообщает Zakon.kz.
По сведениям O Globo, экс-защитник "Барселоны" и ПСЖ сейчас ведет переговоры о покупке "Сан-Жуан-де-Вер" – клуба из третьей футбольной лиги Португалии.
При подписании договора будет один нюанс, где говорится, что 42-летний бразилец возобновит карьеру и будет выступать за команду в течение шести месяцев.
Фото: Instagram/danialves
Помимо выступления, Алвес также собирается выполнять другие административные функции на новом месте работы.
Как известно, весной этого года Дани был оправдан по скандальному делу об изнасиловании, его отпустили из-за недостатка доказательств.
Футболист все же отсидел в тюрьме год и два месяца. После выхода из заключения он сменил статус и стал проповедником.
