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"Боруссия" хочет огорчить королевский клуб в финале Лиги чемпионов

Футбол Лига Чемпионов Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 12:48 Фото: Instagram/edinterzic11
1 июня состоится решающий матч сезона в европейском клубном турнире – финале Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

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Перед данным поединком главный тренер немецкой дружины, 41-летний Эдин Терзич, высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против самого титулованного клуба планеты.

"Сосредоточены на субботнем матче и подготовимся к нему как можно лучше. Можем добиться чего-то большого. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этой цели, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все, хотим прервать победную серию королевского клуба из 8-ми титулов в Кубке чемпионов. Нас не устраивает просто выход в финал, хотим вернуть трофей в Дортмунд". Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич

В свою очередь наставник "сливочных" Карло Анчелотти с уважением относится к клубу из Германии и рассказал о готовности своих подопечных к финалу Лиги чемпионов. 

"Реал" за всю свою историю 14 раз брал трофей Лиги чемпионов, что считается мировым рекордом. 

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Боруссией" пройдет в ночь на 2 июня на знаменитой британской арене "Уэмбли".

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