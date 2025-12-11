#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

За кем охотятся европейские гранды и сколько он будет стоить летом

Футбол Рост Цены, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 12:18
19-летний уроженец Кот-д’Ивуара и вингер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Ян Диоманде в последнее время привлек внимание крупнейших футбольных клубов Европы, сообщает Zakon.kz.

По сведениям некоторых СМИ, за прогрессом талантливого африканца очень внимательно следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Диоманде также "сидит на карандаше" у скаутов "Арсенала", "Челси", "Баварии", ПСЖ, "Барселоны" и "Реала".

Практически все сливки европейского футбола обратили внимание на 19-летнего футболиста после того, как он в прошедший уик-энд оформил хет-трик в ворота "Айнтрахта".

В тот момент Ян стал самым молодым автором хет-трика в Бундеслиге за последние 60 лет. А в текущем сезоне форвард сыграл в 15 играх во всех турнирах, где забил семь голов и отдал четыре ассиста.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость ивуарийского футболиста в 20 млн евро. Однако специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES) предполагают, что за ближайшие полгода Диоманде подорожает до 40 млн евро.

При этом отмечают, что финансовый прогресс игрока будет зависеть от его снайперских качеств и хороших результатов "РБ Лейпциг".

Между тем другой талант мирового футбола Ламин Ямаль накануне улучшил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
