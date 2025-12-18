Стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу

Решающий матч мирового первенства 2030 года по футболу может принять знаменитая испанская арена "Сантьяго Бернабеу". Предпочтения стадиону "сливочных" отдают из-за его привлекательности и недавней реконструкции, сообщает Zakon.kz.

По информации издания As, основным ключом проведения финала ЧМ-2030 на "Бернабеу" также могут стать хорошие отношения между двумя президентами: "Реала" Флорентино Переса и FIFA Джанни Инфантино.

К тому же некоторые болельщики хотят возвращения финала мундиаля на эту арену, которая уже принимала решающий поединок ЧМ-1982.

Окончательный список городов-организаторов ЧМ-2030 станет известен через год. По мнению экспертов, скорее всего Испания заберет себе финальную встречу, учитывая ее лидерство в мировом футболе, а также количество арен, которые она может предоставить, по сравнению с конкурентами.

Большим плюсом в пользу "Бернабеу" также считают привлекательность "сливочных", последнюю модернизацию стадиона и огромный опыт проведения крупных мероприятий.

Но стоит заметить, что у самого титулованного клуба планеты есть два конкурента. Это "Атлетико" со своим "Метрополитано" и "Барселона", в активе которого числится "Камп Ноу".

Четвертый претендент на финал будущего турнира – стадион "Бенфики" – "Эштадиу да Луш", но по мнению специалистов у португальцев очень мало шансов в борьбе с испанскими грандами.

Как известно ЧМ-2023 по футболу пройдет на территории шести стран.