Спорт

Сенсационный участник ЧМ-2026 по футболу внезапно остался без главного тренера

Фото: Instagram/curacao_united
Знаменитый голландский специалист Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао по футболу за 3,5 месяца до начала мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы сборной Кюрасао, 78-летний наставник оставил свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем дочери, о чем он ранее не раз предупреждал. С основным наставником ушел и его помощник Кор Пот.

Дик Адвокат встал у руля команды Кюрасао в 2024 году, и под его руководством "островитяне" сенсационно сумели завоевать путевку в финальную часть предстоящего мундиаля.

К этому часу вместо Адвоката уже пришел другой специалист из Нидерландов – Фред Руттен, который продолжит работу со сборной.

В финальной части ЧМ-2026 команда Кюрасао сыграет в группе с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

Стоит отметить, что весной прошлого года сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче со счетом 2:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
