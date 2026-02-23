Сенсационный участник ЧМ-2026 по футболу внезапно остался без главного тренера

Знаменитый голландский специалист Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао по футболу за 3,5 месяца до начала мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы сборной Кюрасао, 78-летний наставник оставил свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем дочери, о чем он ранее не раз предупреждал. С основным наставником ушел и его помощник Кор Пот.

Дик Адвокат встал у руля команды Кюрасао в 2024 году, и под его руководством "островитяне" сенсационно сумели завоевать путевку в финальную часть предстоящего мундиаля.

К этому часу вместо Адвоката уже пришел другой специалист из Нидерландов – Фред Руттен, который продолжит работу со сборной.

В финальной части ЧМ-2026 команда Кюрасао сыграет в группе с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

Стоит отметить, что весной прошлого года сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче со счетом 2:0.