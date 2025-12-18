#Казахстан в сравнении
Спорт

"Спартак" заявил в качестве нового главного тренера специалиста из "Кайрата"

Тренер &quot;Спартака&quot; Вадим Боровской, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 03:59 Фото: Instagram/vadimborovskiy
"Спартак" заявил Вадима Боровского в качестве нового главного тренера. С июля 2022 года он занимает должность тренера по физической подготовке молодежной команды "Спартака" и имеет необходимую лицензию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба, ранее выяснилось, что "красно-белые" нарушили правила РФС по лицензированию футбольных клубов, не назначив нового тренера после ухода Деяна Станковича в течение 30 дней.

После отставки серба исполняющим обязанности стал Вадим Романов, который не имеет лицензии PRO, дающей право руководить командой РПЛ.

Теперь, согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией.

С 2017 по 2021 год Боровский работал в структуре "Кайрата". За футбольную карьеру экс-полузащитник выступал с 2002 по 2015 год за родной "Шахтёр", "Алма-Ату", "Атырау", "Кызылжар" и "Жетысу". Несколько раз вызывался в сборную, но не дебютировал за нее.

В составе "Шахтёра" Боровский дважды становился чемпионом Казахстана (2011, 2012), а также выигрывал Кубок страны и Суперкубок в 2013 году.

Ранее сообщалось, что стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу.

Аксинья Титова
